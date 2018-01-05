Сразу три автомобиля пострадали в результате дорожно-транспортного происшествия 3 января на проспекте 100 лет Владивостоку. Как сообщили «Deita.ru» в пресс-службе ГИБДД УМВД России по Владивостоку, полиция проводит проверку.

Полицейскими установлено: 40-летний водитель автомашины Тойота Сиента, двигаясь по проспекту 100-летия Владивостоку в сторону улицы Маковского, в районе дома №72 нарушил правила перестроения и совершил столкновение с автомашиной Тойота Хайлюкс Сурф, двигавшейся в попутном направлении, после чего водитель Тойоты Сиента столкнулся с припаркованной с правой стороны дороги автомашиной Сузуки Эскудо.





В результате происшествии травмы получили водитель и пассажирка Тойоты Сиента. 40-летний мужчина, управлявший иномаркой, госпитализирован в нейрохирургическое отделение городской клинической больницы.

По факту дорожно-транспортного происшествия полиция проводит проверку. Назначено проведение ряда экспертиз. Устанавливаются обстоятельства происшествия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Напомним, ранее Deita.ru сообщало о массовом дорожно-транспортном происшествии перед селом Новосысоевка Яковлевского района Приморья.

Дмитрий Санников

