Накануне подростка, отдыхающего в кафе Артема, избили и ранили из травматического пистолета, об этом DEITA.RU сообщили в УМВД России по Приморскому краю. С ранением грудной клетки юноша был доставлен в больницу села Вольно-Надеждинское.

Установлено, что 17-летний житель Надеждинского района отдыхал в кафе Артема. Между потерпевшим и неизвестным произошла словесная перепалка, которая переросла в драку. В результате злоумышленник выстрелил из травматического пистолета в несовершеннолетнего и скрылся.

На данный момент преступник задержан. Им оказался 33-летний житель города Артема. Мужчина доставлен в отделение полиции. Он во всем признался.

Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» УК РФ.

Екатерина Лапкина