Подростков Владивостока предупредили об опасности алкогольной и наркотической зависимости, об этом «Deita.ru» сообщили в городской администрации.

В связи с этим во владивостокских школах прошли занятия на темы: «Наркотики: не влезать – убьёт!» и «Алкоголь: мифы и реальность». Они призваны предотвратить зависимость от запрещенных веществ.

Как рассказали организаторы полезного мероприятия, занятия строятся на основе диалога. Обозначаются причины и последствия употребления наркотиков и алкоголя. Наглядно демонстрируется вредное воздействие пагубных привычек на организм и душевное состояние человека, во время беседы показывают фильмы.

По словам одного из учеников, на занятиях дают понять, что молодые люди сами строят свое будущее, и каким оно будет - зависит только от самих ребят.

Напомним, ранее «Deita.ru» сообщало, что показательную резню устроили подростки в пермской школе.

Таисия Масина