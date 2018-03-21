В вечернее время в Приморье в больницу для оказания медицинской помощи был доставлен несовершеннолетний, получивший травму во время падения. Как стало известно корреспонденту DEITA.RU, по словам 17-летнего пострадавшего, несчастный случай произошел в пригороде, когда он возвращался домой.

Выяснилось, что подросток поскользнулся и упал с небольшого моста, травмировав спину. Врачи диагностировали у пострадавшего компрессионный перелом нескольких позвонков и госпитализировали его в травматологическое отделение.

По факту случившегося проводится проверка.

Игорь Бегунов