Сотрудники пресекли попытку передачи в тюрьму запрещенных предметов, спрятанных ухищренным способом, сообщили Deita.ru в ГУФСИН Приморья.

При досмотре вещей девушки и ее двухлетнего сына, прибывших на свидание к одному из осужденных, в кармане куртки ребенка сотрудники обнаружили и изъяли спрятанную сим-карту.

В дальнейшем проведении свидания было отказано. Материалы по данному факту переданы в суд для привлечения гражданки Н. к административной ответственности.

Данный вид административного правонарушения, согласно ст. 19.12 КоАП РФ, предусматривает наказание в виде штрафа в размере от 3000 до 5000 рублей.

Напомним, что недавно сотрудниками ИК-33 была предотвращена передача наркотических средств аналогичным способом – в одежде ребенка, прибывшего на свидание вместе со своей матерью.

Михаил Грач