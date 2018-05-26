Управляющая компания в Находке заплатит штраф 25 тысяч и наведет порядок в многоквартирном жилом доме, об этом DEITA.RU сообщили в прокуратуре Приморского края.

Прокуратура Находки проверила деятельность ООО «Прометей плюс» и выяснила, что свои обязанности компания выполняла ненадлежащим образом. В подъездах дома на момент проверки подвальное помещение было захламлено бытовым мусором, не имело освещения, грунт в подвальном помещении отсырел. И это далеко не весь перечень нарушений общества.

В связи с этим возбуждено дело об административном правонарушении. По итогам его рассмотрения ООО «Прометей плюс» заплатит штраф в размере 25 тысяч рублей и устранит все нарушения в короткий срок.

Екатерина Лапкина