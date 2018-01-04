Традиционная лыжная гонка подводных сил Тихоокеанского флота прошла в Вилючинске, сообщили «Deita.ru» в пресс-службе ВВО по Тихоокеанскому флоту.

В соревнованиях приняли участие военнослужащие Тихоокеанского флота и члены их семей. Всего в спортивном празднике участвовало более 500 человек. Самому юному участнику лыжной гонки исполнилось 4 года. Программа соревнований состояла из лыжной гонки для детей на дистанцию 1 км, для женщин – 3 км, для мужчин – на 5 км.

В этом году первое место в командном и личном зачете завоевала сборная команда соединения подводных лодок.

Такие соревнования это большой семейный праздник, который направлен на совершенствование физической подготовки военнослужащих и членов их семей, пропаганду спорта и здорового образа жизни. В завершении соревнований состоялось торжественное награждение. Все победители и призеры получили дипломы и сладкие призы.

Дмитрий Санников