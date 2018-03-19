Поэтесса порвала бюллетень и была наказана
Поэтесса Лилия Газизова заплатит административный штраф за нарушение выборного законодательства, сообщает DEITA.RU.
Инцидент произошел 18 марта на одном из избирательных участков города Казани. Как написала поэтесса на своей странице в социальной сети Facebook: «Порвала бюллетень на мелкие кусочки и бросила кусочки в урну. Началась гнусь: вызвали полицию и разных всяких представителей. Пытались задержать. Но всё же я сумела уйти. Через полчаса домой приехала полиция и забрала. Сейчас нахожусь в полиции. Опрашиваюсь».
Спустя 7 часов «пленница режима» сообщила в социальной сети
о своем освобождении. «Провела полдня в полиции и около трёх часов в суде.
Оказывается, во время выборов суды работают и в воскресенье. Очень удобно для
них, понимаю. Допрашивали в полиции несколько разных полицейских. Виновной
себя, естественно, не признала. Потом сняли отпечатки пальцев, ладоней (!) и
подошвы ботинок (!!).
Также мне устроила личный осмотр женщина в форме. От подробностей воздержусь...
Потом в сопровождении четырёх полицейских отвезли в суд. Там долго ждали какого-то чинушу, который хотел ознакомиться с моим делом до суда.
И суд. Женщина в чёрном ) то есть в мантии обвинила меня в попытке сорвать выборы и препятствию работе избирательной комиссии.
Свою вину, естественно, не признала.
Признали виновной в административном правонарушении. Но поскольку это первое мое подобное нарушение, сделали какое-то предупреждение и присудили штраф.
Не делюсь подробностями разговоров с полицейскими и судьей. В отдельные моменты мне было страшно», - делится впечатлениями нарушительница закона.
Странное дело – Лилия считает абсолютно законные и подчеркнуто корректные действия полиции и суда противоправными. «Если перечислить все элементы манипуляции общественным мнением в этом посте, то в сухом остатке - ваш глупый поступок и справедливое наказание», - справедливо замечает один из комментаторов.
Дмитрий Санников