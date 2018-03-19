Поэтесса Лилия Газизова заплатит административный штраф за нарушение выборного законодательства, сообщает DEITA.RU.

Инцидент произошел 18 марта на одном из избирательных участков города Казани. Как написала поэтесса на своей странице в социальной сети Facebook: «Порвала бюллетень на мелкие кусочки и бросила кусочки в урну. Началась гнусь: вызвали полицию и разных всяких представителей. Пытались задержать. Но всё же я сумела уйти. Через полчаса домой приехала полиция и забрала. Сейчас нахожусь в полиции. Опрашиваюсь».

Спустя 7 часов «пленница режима» сообщила в социальной сети о своем освобождении. «Провела полдня в полиции и около трёх часов в суде. Оказывается, во время выборов суды работают и в воскресенье. Очень удобно для них, понимаю. Допрашивали в полиции несколько разных полицейских. Виновной себя, естественно, не признала. Потом сняли отпечатки пальцев, ладоней (!) и подошвы ботинок (!!).

Также мне устроила личный осмотр женщина в форме. От подробностей воздержусь...

Потом в сопровождении четырёх полицейских отвезли в суд. Там долго ждали какого-то чинушу, который хотел ознакомиться с моим делом до суда.

И суд. Женщина в чёрном ) то есть в мантии обвинила меня в попытке сорвать выборы и препятствию работе избирательной комиссии.

Свою вину, естественно, не признала.

Признали виновной в административном правонарушении. Но поскольку это первое мое подобное нарушение, сделали какое-то предупреждение и присудили штраф.

Не делюсь подробностями разговоров с полицейскими и судьей. В отдельные моменты мне было страшно», - делится впечатлениями нарушительница закона.

Странное дело – Лилия считает абсолютно законные и подчеркнуто корректные действия полиции и суда противоправными. «Если перечислить все элементы манипуляции общественным мнением в этом посте, то в сухом остатке - ваш глупый поступок и справедливое наказание», - справедливо замечает один из комментаторов.

Дмитрий Санников