Водителя, перевозившего пассажира на капоте, привлекли к ответственности во Владивостоке, об этом Deita.ru сообщили в УМВД России по Приморскому краю.

В соцсетях размещен видеоматериал, на котором запечатлен момент нарушения ПДД водителем автомобиля Subaru. 53-летний мужчина в районе дома № 57 на проспекте Красного Знамени перевозил пассажира на капоте. Полицейские установили личность водителя, нарушившего ПДД.

Мужчина привлечен к административной ответственности в рамках статьи «Нарушение правил перевозки людей» КоАП РФ. Ему назначено наказание в виде административного штрафа.

Напомним, ранее Deita.ru неоднократно писало о различных инцидентах, которые были связаны с перевозкой людей и животных на капоте. Самым запоминающимся стал инцидент, произошедший годом ранее на улицах Тасмании в 50 километрах от берега моря.

Екатерина Лапкина