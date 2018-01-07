На Камчатке успешно завершилась поисковая операция: спасатели нашли пропавшего снегоходчика. Он находился в пяти километрах от сломанного вездехода, об этом Deita.ru сообщили в ГУ МЧС России по Камчатскому краю.

На данный момент мужчина чувствует себя удовлетворительно. Его напоили горячим чаем, накормили и отвезли в село Никольское, чтобы его осмотрели медики.

Как рассказали в ведомстве, житель села Никольское пропал накануне. Он вместе с двумя товарищами 5 января отправился на снегоходе в район бухты Подутесная, что в 20 километрах от села. Когда снегоход сломался, мужчины поняли, что вызвать помощь не могут, двое, в том числе пропавший мужчина, решили идти пешком за помощью, а третий остался чинить снегоход. Позже он пошел по следам своим товарищей и обнаружил тело одного из них. Вскоре он нашел зону, где можно связаться со спасателями.

Сотрудники МЧС вместе с волонтерами обнаружили мужчину. Они доставили снегоходчика и тело погибшего в село Никольское. Одновременно была развернута операция по поиску третьего мужчины.

Екатерина Лапкина