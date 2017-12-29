Зима
Источник изображения: «Deita.ru»

В пятницу, 29 декабря, в столице Приморья стихнет ветер и потеплеет, сообщает «Deita.ru».

По данным приморских синоптиков, в крае  переменная облачность, днем на севере небольшой снег. Ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха ночью днем  0...-14 °C.

Во Владивостоке  небольшая облачность,  осадков не ожидается. Ветер  северный,северо-западный, днем сильный.  Температура воздуха днем поднимется до -6...-8 °C.

В Уссурийске переменная облачность,  без осадков. Ветер северный, северо-западный умеренный. Температура воздуха днем -7...-9 °C. 

В Находке переменная облачность,  без осадков.  Ветер северный, северо-западный, утром и днем умеренный до сильного, во второй половине дня умеренный. Температура воздуха днем  -6...-8 °C.

Напомним, ранее «Deita.ru» сообщало, что два варианта погоды на Новый год не обрадуют приморцев.

Таисия Масина