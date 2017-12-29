В пятницу, 29 декабря, в столице Приморья стихнет ветер и потеплеет, сообщает «Deita.ru».

По данным приморских синоптиков, в крае переменная облачность, днем на севере небольшой снег. Ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха ночью днем 0...-14 °C.

Во Владивостоке небольшая облачность, осадков не ожидается. Ветер северный,северо-западный, днем сильный. Температура воздуха днем поднимется до -6...-8 °C.



В Уссурийске переменная облачность, без осадков. Ветер северный, северо-западный умеренный. Температура воздуха днем -7...-9 °C.



В Находке переменная облачность, без осадков. Ветер северный, северо-западный, утром и днем умеренный до сильного, во второй половине дня умеренный. Температура воздуха днем -6...-8 °C.



Напомним, ранее «Deita.ru» сообщало, что два варианта погоды на Новый год не обрадуют приморцев.

Таисия Масина