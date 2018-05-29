В последние дни мая в Приморье ожидаются кратковременные дожди, сообщает DEITA.RU.

Как рассказали в Примгидромете, со вторника по четверг включительно на территории края пройдут небольшие кратковременные дожди. Температура воздуха днем прогреется до 22–32 градусов тепла, на побережье чуть прохладнее 12–19 градусов выше нуля. Ветер умеренный, преимущественно южный и юго-западный, до 11 метров в секунду.

Ситуация во Владивостоке немногим лучше. Во вторник, 29 мая, днем ожидается небольшой дождь. Осадки прекратятся только 31 мая утром. Днем воздух едва ли прогреется до 14 градусов тепла, однако в последний весенний день станет существенно теплее — до 22 градусов со знаком плюс.

Ветер в приморской столице переменчивый, от умеренного до сильного, максимальная скорость до 14 метров в секунду.

Екатерина Лапкина