Специалисты Примгидромета рассказали, какая погода ждет жителей Приморья, сообщает DEITA.RU.

Сегодня днем, 19 марта, погоду в Приморье определяет поле повышенного атмосферного давления. В крае переменная облачность, без существенных осадков. Ветер северный, северо-западный сильный. Температура воздуха -1…-6°C, на побережье до +5°C.

Предстоящей ночью на большей части Приморье ожидается погода без осадков, на севере местами возможен небольшой снег. Будет морозно, минус 15-23, в горных районах до минус 30 градусов, на побережье -7…-12°C.

Днем во вторник продолжится рост атмосферного давления, в крае без осадков. Температура воздуха -3…-8°C, на юге и побережье -2…+3°C.

В среду, 21 марта, в Приморье под влиянием антициклона ожидается малооблачная без осадков погода. Ночью температура воздуха существенно не изменится. Днем начнется трансформация воздушной массы в сторону тепла, на большей части края потеплеет до 0…плюс 7 градусов.

Во второй половине недели потепление продолжится.

Виктор Бруевич