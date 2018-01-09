Приморские синоптики уверены - спокойная зимняя погода осталась в прошлом, сообщает «Deita.ru».

Первый рабочий день приморцев, 9 января, ознаменуется снегом, местами сильным. В отдельных районах ожидается гололед, на побережье местами метель, на дорогах снежный накат. Ветер северный, северо-восточный сильный. Температура воздуха днем составит -2...-15 °C.

Во Владивостоке переменная облачность, утром слабый снег. На дорогах гололед. Ветер северо-западный умеренный, утром до сильного, днем сильный. Температура воздуха ночью днем -7...-9 °C.



В Уссурийске облачно, днем небольшой снег. На дорогах снежный накат. Ветер северо-восточный, северный умеренный, днем сильный. Температура воздуха ночью днем -6...-8 °C.



В Находке днем переменная облачность, небольшой снег. На дорогах гололед и снежный накат. Ветер северо-восточный умеренный, днем северный, северо-западный сильный. Температура воздуха ночью днем -4...-6 °C.



Напомним, ранее «Deita.ru» сообщало, что в Приморье объявлено штормовое предупреждение.

Таисия Масина