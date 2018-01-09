снег
Источник изображения: «Deita.ru»

Приморские синоптики уверены - спокойная зимняя погода осталась в прошлом, сообщает «Deita.ru».

Первый рабочий день приморцев, 9 января, ознаменуется снегом, местами сильным. В отдельных районах ожидается гололед, на побережье местами метель, на дорогах снежный накат. Ветер северный, северо-восточный сильный.  Температура воздуха днем  составит -2...-15 °C.

Во Владивостоке переменная облачность,  утром слабый снег. На дорогах гололед.  Ветер  северо-западный умеренный, утром до сильного, днем сильный.  Температура воздуха ночью днем -7...-9 °C.

В Уссурийске  облачно, днем небольшой снег. На дорогах снежный накат.  Ветер северо-восточный, северный  умеренный, днем сильный. Температура воздуха ночью днем  -6...-8 °C.

В Находке днем переменная облачность, небольшой снег. На дорогах гололед и снежный накат.  Ветер  северо-восточный умеренный, днем северный, северо-западный сильный. Температура воздуха ночью днем  -4...-6 °C.

Напомним, ранее «Deita.ru» сообщало, что в Приморье объявлено штормовое предупреждение.

Таисия Масина