Происшествие в духе голливудского боевика произошло во Владивостоке в ночь с 1 на 2 января, сообщает «Deita.ru».

Действие разворачивалось в районе дома N 32 по улице Надибаидзе. Злоумышленник разбил заднее стекло припаркованного автомобиля и заранее припасенным камнем стал бить по голове прилегшего отдохнуть водителя. Затем залез в салон машины и, по словам жены потерпевшего, стал того добивать.

Пока ошарашенный мужчина приходил в себя, выскочив из машины, преступник занял место водителя и угнал авто. Сотрудники полиции достаточно быстро среагировали на случившееся и организовали погоню за угонщиком. Уходя от стражей правопорядка, незадачливый похититель въехал в опору развязки в районе Гоголя, 27.

Отмечается, что автомобиль, к слову принадлежащий компании такси, получил серьезные повреждения.

Напомним, ранее «Deita.ru» сообщало о "Форсаже" по-владивостокски.

Таисия Масина