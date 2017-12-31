Сотрудники ФСБ задержали организатора взрыва в магазине «Перекресток» в Санкт-Петербурге, сообщает «Deita.ru» со ссылкой на Федеральное агентство новостей.

Центр общественных связей ФСБ РФ сообщил, что сотрудники спецслужбы задержали организатора взрыва в магазине «Перекресток» Кондратьевском проспекте, который произошел 27 декабря. Подозреваемого передали в Следственный комитет РФ для проведения оперативных мероприятий.

«Федеральной службой безопасности Российской Федерации в ходе оперативно-разыскных мероприятий 30 декабря 2017 года установлен и задержан организатор и непосредственный исполнитель подрыва самодельного взрывного устройства», — говорится в сообщении ФСБ.

Следователи начали допрос задержанного, следствие будет ходатайствовать об аресте. Об этом сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко. Напомним, что при взрыве пострадало 13 человек.

Дмитрий Санников