Жуткое происшествие произошло в пермской школе, сообщает «Deita.ru».

Двое подростков, один из которых, предположительно, находился под воздействием наркотиков, устроили резню. Количество пострадавших по предварительным данным - 15 человек, 12 из них госпитализированы в тяжелом состоянии.

По данным Mash подростки ворвались в помещение во время урока и попытались убить учительницу, а затем напали на детей. Нападавшие целились в головы и шеи детей, пытаясь убить с одного удара.

Причиной страшной трагедии стало оскорбление в соцсетях. Администратор местного паблика написал следующее поздравление: "С Новым Годом, псы". Это и возмутило одного из злоумышленников. Кроме того, как утверждают пользователи соцсети, оба подростка являются поклонниками тематики "Колумбайна" (массовое убийство в школе в США) и таким образом решили показательно отомстить.



Напомним, ранее «Deita.ru» сообщало, что обычная ссора школьников переросла в резню в Подмосковье.

Таисия Масина