Яростные поклонники Гарри Поттера обвиняют Джоан Роулинг трансфобии после того, как она в Twitter назвала транссексуалов «мужчинами в платьях», сообщает DEITA.RU. Об этом пишет Dailymail.co.uk.

Популярную писательницу раскритиковали после того, как она поставила «нравится» под постом, в котором говорилось о женщинах-транссексуалах, как «мужчины в платьях».

«Возможно, вам следует уточнить, что вы имели в виду. Вы считаете, что трансгендерные женщины — это мужчины в платьях? Я трансгендерная женщина, а не мужчина. Очень ранена твитом, с которым вы, видимо, согласились», — написал Роулинг один из пользователей.

Также в комментариях защитники трангедерных детей отметили, что с такой позицией ребятам, которые любят ее произведения, следует отказаться от таких увлечений.

Некоторые из подписчиков все же выступили в защиту Джоаун Роулинд. При этом ее представители отметили, что «это неловкий момент среднего возраста».

Отметим, твит был опубликован во время скандала о статусе трансгендерных женщин в лейбористской партии.

Екатерина Лапкина