Наталья Поклонская высказалась о поездке княгини Марии Романовой и князя Георгия Михайловича по Крымскому мосту, сообщает DEITA.RU.

Напомним, в конце мая в Крым с визитом прибыли Мария Романова и ее сын Георгий Михайлович. 2 июня они проехали по открытому недавно Крымскому мосту. За рулем автомобиля Lada находился князь, а Романова была на заднем сидении.



Мария Владимировна - единственная дочь Владимира Кирилловича Романова и внучка великого князя Кирилла Владимировича (двоюродного брата Николая II).

"Воистину очень хорошо, когда иностранные граждане, рекламируя себя, рекламируют и достижения российской строительной и автомобильной отраслей, - написала Поклонская на своей странице в Facebook.

По мнению депутаты Госдумы, "самопровозглашенные "государыни" и "цесаревичи" приезжают в Крым с непонятными целями, а крымчане принимая их и оказывая им знаки внимания, выставляют себя на посмешище.

Ирина Петрова