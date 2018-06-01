Любители спорта и здорового образа жизни уже давно полюбили его, сейчас «Горный воздух» признали лучшим и эксперты, сообщает DEITA.RU.

Новость могла стать неожиданной только для тех, кто ни разу здесь не был. Горнолыжники и сноубордисты, новички и профессионалы неслучайно отдают предпочтение сахалинскому курорту. «Горный воздух» — это любовь с первого взгляда. Все в шаговой доступности, практически в центре города – горнолыжные трассы, куда доставляет бесплатный автобус.

Май 2018 года был ознаменован высокой профессиональной наградой: по решению экспертного жюри комплекс получил премию «Лидеры спортивной индустрии» в номинации «Лучший горнолыжный курорт России». Зимний сезон завершился с рекордными показателями – 64 тысячи туристов, и сейчас СТК «Горный воздух» стал круглогодичным местом притяжения.

Программа летнего «сезона» также весьма разнообразна. Его открытие ознаменовала Велолавина, которая «скатилась» со склонов горы Большевик, — яркий спортивный праздник порадовал и велогонщиков, и зрителей.

«Много интересного еще предстоит — мероприятия под открытым небом очень понравились нашим гостям и туристам, — рассказала начальник отдела продаж СТК «Горный воздух» Юлия Иваницкая. — И на этот раз в летней программе останутся уже полюбившийся «Шепот звезд»; хороший отклик получил фестиваль кулинарного искусства «Вкус на высоте», также подготовлены интересные программы, которые порадуют гостей.

А ближайший праздник состоится 1 июня, в 12 часов. Гостей ждет много интересного — маcтер-класс по ярким ветрячкам от Коржика и Карамельки, игры «с индейцами» и создание роучей – знаменитых индейских головных уборов с перьями.

На средней площадке будет работать мастерская корабликов, их детвора сможет создавать из природных материалов. Каждый ребенок получит в подарок воздушный шар, который сможет выпустить в небо (предварительно написав свое желание). Детей ждет настоящий веселый праздник, разнообразные конкурсы и розыгрыши», — отметила Юлия Иваницкая.





Фото: начальник отдела продаж СТК «Горный воздух» Юлия Иваницкая

«Покоряй вершины, опережая время» — девиз лучшего горнолыжного курорта страны, который получил мощное развитие и на протяжении многих лет является «жемчужиной» области. Популярность курорта только растет: нынешний зимний сезон стал рекордным — «Горный воздух» принял более 60 тысяч любителей активного отдыха.

«Я не вижу смысла тратить время на другие курорты, совершенно не тянет, зачем? — ответила на вопрос руководитель СРОО по туризму «Адреналин» Нина Кассова. — Всегда катаюсь только здесь, «Горный воздух» — лучший! От дома 10 минут ходьбы — такого больше нет в стране: практически в самом центре города горнолыжный курорт».

Зимой катаюсь на сноуборде: трассы — на любой вкус, можно выбрать скоростную или более пологую, а для любителей фрирайда — катание в лесу... Летом — тренировки: поднимаюсь пешком, здесь очень крутой подъем, прекрасная возможность «оставаться» в форме», — улыбается Нина.





Фото: руководитель СРОО по туризму «Адреналин» Нина Кассова

Как добавила собеседница, большой популярностью пользуются «Жаркие спуски», когда на склоны гор выходят десятки сноубордистов и лыжников в купальных костюмах и бикини, а главный «атрибут» закрытия сезона — это веселье и хорошее настроение.

Напомним, в 2016 году на Сахалине началось создание мощного туристического кластера в рамках территории опережающего социально-экономического развития (ТОР) «Горный воздух». В его основе — спортивно-туристический комплекс с одноименным названием. Это уникальный горнолыжный курорт, расположенный в самом «сердце» островной столицы — Южно-Сахалинска.

Лучший горнолыжный курорт страны сегодня — это 23 км горнолыжных и сноуборд-трасс, современные канатные дороги общей протяженностью до 6 километров. К 2020 году длина трасс увеличится почти в четыре раза, до 85 километров. Также будет построено 9 канатных дорог, возведены современные гостиницы, группы шале для семейного отдыха, атмосферные рестораны, СПА-центры. Объем бюджетных инвестиций на создание инфраструктуры СТК «Горный Воздух» — трасс, подъемников, подъездных путей и так далее, составит 10 млрд рублей. Это прекрасные условия для привлечения частных инвестиций, которые, по предварительной оценке, составят 6 млрд рублей.

Инна Эстрина