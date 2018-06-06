В среду, 6 июня, Honda Fit улетела в море в районе Патрокла во Владивостоке, сообщает DEITA.RU.

По словам очевидцев, водитель Fit не справился с управлением и вылетел с дороги в море. Перелетев через леера, автомобиль скатился по склону в море, перевернулся и застыл в воде недалеко от берега, на крыше.

Прибывшие на место происшествия эвакуаторщики ничего лучшего, чем тащить волоком хэтчбек в гору, не придумали.

Информации о пострадавших не поступало.

Инцидент вызвал бурное обсуждение в Сети. «Искупаться захотелось», «Скоро на дроме: не бит, ее крашен, любит купаться», «Когда в победу веришь горячо... То любое море по колено, любые горы по плечо!», «Полет нормальный», — пишут комментаторы.

Екатерина Лапкина