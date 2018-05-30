В сети появилось видео издевательства над котом — учащиеся одного из российских учебных заведений спускали с парашютом беззащитное животное, сообщает DEITA.RU.

Судя по ролику, опубликованному в популярном паблике Instagram, молодые люди хорошо подготовились к проведению «операции». Сделали парашют, прицепили кота и пустили с четвертого этажа. Внизу несчастное животное встречал юноша, видимо, контролировал, чтобы кот никуда не сбежал после полета.

Приземлившись на землю, кот с парашютом за спиной побежал в подъезд, однако сначала наткнулся на здоровенного пса, а потом был пойман молодым человеком.

Ролик получил большое распространение в Сети. Отметим, что пользователи не оценили поступок юношей. «Это жестоко. Животное меньше их в разы и не может себя защитить. Надеюсь кот не пострадал, но все же… он же боится! Зачем так мучить его? Если мучения, издевательства доставляют радость, смех людям, то, думаю, это что-то у них с психическим расстройством связанно», — это один из самых добрых комментариев из пятисот, оставленных подписчиками.

Екатерина Лапкина