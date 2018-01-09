Сотрудники межмуниципального отдела МВД России «Дальнереченский» совместно с членами добровольной народной дружины провели профилактический рейд по проверке соблюдения водителями правил перевозки несовершеннолетних пассажиров, сообщили «Deita.ru» в пресс-службе МО МВД России «Дальнереченский».

Мобильные группы в составе экипажей ГИБДД, инспекторов по делам несовершеннолетних, дружинников и активистов общественного движения «Родительский патруль», в течение дня инспектировали улицы, автомобильные парковки, а также другие места массового пребывания граждан.





У каждого из патрульных было свое занятие. Полицейские проверяли соблюдение водителями правил перевозки несовершеннолетних, а общественники проводили с детьми и взрослыми беседы о требованиях, предъявляемых к пассажирам, и о правилах безопасности для пешеходов.

В ходе рейда было выявлено 11 правонарушений. В отношении водителей, нарушивших требования правила дорожного движения, госавтоинспекторы составили административные материалы. Санкция статьи за нарушение правил перевозки несовершеннолетних пассажиров предусматривает ответственность в виде штрафа в размере 3 тысяч рублей.

Дмитрий Санников