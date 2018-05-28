Сотрудники полиции обеспечивают безопасность мероприятий по сдаче единого государственного экзамена в Приморье, об этом DEITA.RU.

Напомним, с 28 мая по 2 июля в общеобразовательных учреждениях Приморья проходят мероприятия по государственной итоговой аттестации выпускников. На территории края организованы 86 пунктов приема экзаменов.

В ЕГЭ примут участие более 10,6 тысяч учащихся муниципальных и негосударственных учреждений, из которых около 9,4 тысяч – нынешние выпускники 11 классов.

В период проведения ЕГЭ сотрудники служб и подразделений органов внутренних дел обеспечивают охрану общественного порядка и безопасность граждан на прилегающих к пунктам сдачи экзаменов территориях. За всеми пунктами закреплены сотрудники полиции, ответственные должностные лица из числа начальствующего состава органов внутренних дел. Проведены обследования зданий и помещений.

Отмечается, что внесены изменения в единый план дислокации наружных служб полиции. Наряды патрульно-постовой и дорожно-патрульной службы максимально приближены к местам проведения экзаменов.



Ирина Петрова