В полицию с необычной просьбой о помощи обратился житель Первомайского района и сообщил о хулиганских действиях, сообщает корреспондент DEITA.RU. Горожанин пожаловался, что практические каждое утро кто-то испражняется под дверью его квартиры.

Мужчина не знает, кто мстит ему таким образом, поэтому попросил стражей порядка установить личности злоумышленников.

Пострадавший предположил, что хулиганы делают свое грязное дело ночью, когда он уже спит, потому что никаких посторонних шумов в подъезде вечером он не слышит.

Стражи порядка притупили к проверке жалобы горожанина. Личности подозреваемых устанавливаются.

Игорь Бегунов