Сотрудники правоохранительных органов приняли участие во всероссийской благотворительной акции "Полицейский Дед Мороз", об этом «Deita.ru» сообщили в УМВД России по Приморскому краю.

Полицейские межмуниципального отдела МВД России «Партизанский» совместно с председателем Общественного Совета поздравили с Новым годом детей из семей, попавших в сложную жизненную ситуацию.

Дедом Морозом для таких детишек стал заместитель командира взвода патрульно-постовой службы Иван Струнин.





А в роли Снегурочки выступила инспектор по делам несовершеннолетних Оксана Чипак.





Сказочные герои побывали в гостях у детей, послушали их стихи и вручили сладкие подарки. При этом сотрудники полиции не забыли и о своих основных обязанностях - они провели с родителями профилактические беседы, напомнив взрослым о необходимости законопослушного поведения.

Напомним, ранее «Deita.ru» сообщало, что необычный Дед Мороз поздравил ветерана ВОВ в Приморье.

Таисия Масина