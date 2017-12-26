Экс-начальника уголовного розыска одного из территориальных отделений Приморья осудили за мошенничество с квартирой, сообщает Deita.ru со ссылкой на прокуратуру.

Экс-начальник отдела уголовного розыска МОМВД России «Большекаменский» решил обманным путем завладеть квартирой, принадлежащей двум местным жителям (братьям).

С этой целью он через своего знакомого, занимающегося оказанием риэлторских услуг, ввел в заблуждение потерпевших, пообещав взамен квартиры приобрести каждому комнату в общежитии и денежное вознаграждение в размере 150 тыс. рублей, погасив при этом имеющуюся задолженность по коммунальным платежам. Поддавшись обману, потерпевшие подписали договор дарения на подставное лицо, однако, взамен обещанное не получили.

В дальнейшем, путем совершения ряда сделок, подсудимый оформил квартиру на родственника, получив возможность использовать недвижимость в своих личных целях.

В результате мошеннических действий обманутые граждане лишились квартиры стоимостью более 2 млн рублей.

Признав подсудимого виновным в совершении указанного преступления, суд назначил ему за содеянное 5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Кроме этого, суд удовлетворил гражданские иски потерпевших о возмещении имущественного ущерба, причиненного преступными действиями подсудимого.

Не согласившись с приговором краевого суда, защита обжаловала его в апелляционном порядке. Верховный Суд Российской Федерации оставил жалобы стороны защиты без удовлетворения.

Михаил Грач