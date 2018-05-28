Экс-сотрудник полиции в Приморье обвинен во взяточничестве, сообщили DEITA.RU в СУ СК региона.

По версии следствия, весной 2017 года обвиняемый предложил гражданину через посредника дать ему взятку в размере 35 тысяч рублей за "молчание".

В одном из кафе города и в парикмахерской города Уссурийска работали китайцы, не имеющие соответствующих разрешительных документов.

Тогда же он получил взятку в размере 170 тыс рублей за незаконное освобождение от административной ответственности индивидуального предпринимателя, опять же - в угоду китайцам.

Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Михаил Грач