28 Май 2018, 10:15
Полицейский из Приморья "ублажал" мигрантов
Экс-сотрудник полиции в Приморье обвинен во взяточничестве, сообщили DEITA.RU в СУ СК региона.
По версии следствия, весной 2017 года обвиняемый предложил гражданину через посредника дать ему взятку в размере 35 тысяч рублей за "молчание".
В одном из кафе города и в парикмахерской города Уссурийска работали китайцы, не имеющие соответствующих разрешительных документов.
Тогда же он получил взятку в размере 170 тыс рублей за незаконное освобождение от административной ответственности индивидуального предпринимателя, опять же - в угоду китайцам.
Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
Михаил Грач