28 Май 2018, 17:44
Полицейскую даму во Владивостоке избил экс-бойфренд
Источник изображения: «Deita.ru»
В полицию во Владивостоке поступило сообщение о семейном скандале и телесных повреждениях в квартире одного из домов в центре города, сообщает корреспондент DEITA.RU. Как выяснилось, пострадавшей оказалась сотрудница полиции, на которую напал бывший супруг.
Молодая женщина позже обратилась за медицинской помощью в поликлинику, где врачи зафиксировали у нее перелом пальца со смещением, а также повреждение кисти.
Пострадавшая пояснила, что бывший муж устроил скандал у нее дома, а затем напал и применил физическую силу, в результате она и получила травму.
Женщина сообщила о происшествии в полицию и попросила привлечь мужчину к ответственности.
По факту причинения вреда здоровью горожанка проводится проверка.
Игорь Бегунов