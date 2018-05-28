В полицию во Владивостоке поступило сообщение о семейном скандале и телесных повреждениях в квартире одного из домов в центре города, сообщает корреспондент DEITA.RU. Как выяснилось, пострадавшей оказалась сотрудница полиции, на которую напал бывший супруг.

Молодая женщина позже обратилась за медицинской помощью в поликлинику, где врачи зафиксировали у нее перелом пальца со смещением, а также повреждение кисти.

Пострадавшая пояснила, что бывший муж устроил скандал у нее дома, а затем напал и применил физическую силу, в результате она и получила травму.

Женщина сообщила о происшествии в полицию и попросила привлечь мужчину к ответственности.

По факту причинения вреда здоровью горожанка проводится проверка.

Игорь Бегунов