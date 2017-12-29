Полицейские Артема борются с незаконной продажей пиротехники, об этом «Deita.ru» сообщили в ОМВД России по городу Артему.

Ежедневно идет отработка рынков и мест стихийной торговли. Кроме того, устанавливаются оптовики, занимающиеся несертифицированной продукцией.

Из оборота уже изъято более 5 тысяч единиц пиротехнических изделий на общую сумму 58 тысяч рублей. Составлено 5 административных протоколов по факту незаконной продажи товаров, свободная реализация которых запрещена или ограничена.

Сотрудники правоохранительных органов напоминают гражданам, что подобного рода продукцию во избежание несчастных случаев, необходимо приобретать только в специализированных магазинах, имеющих лицензию.



Напомним, ранее «Deita.ru» сообщало, что фейерверки оказались опасны не только несчастными случаями.

Таисия Масина