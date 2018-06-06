Мужчина 1980 года рождения пропал в городе Уссурийск в Приморье, об этом DEITA.RU сообщили в общественном объединении "Примпоиск".

Он вышел из дома 2 июня предположительно в 17.00 и до настоящего времени его местонахождение неизвестно.

Приметы: на вид 40 лет, рост 175 см, худощавого телосложения, волос русый, коротко стрижен, глаза серые. Одет в камуфлированный костюм зеленого цвета, черные кроссовки. Мужчина имеет особые приметы: на правой щеке большой жировик, частично отсутствуют передние зубы.





Всех, кто может сообщить какую-либо информацию о местонахождении разыскиваемого, просят позвонить по телефонам: 8 (4234) 32 – 30 – 31 - ОВД России по г. Уссурийску или 02, 102 – полиция, а также волонтерам по телефонам 8-914-721-22-32, 8-924-248-89-42 или написать на почту primpoisk25@gmail.com.

Таисия Масина