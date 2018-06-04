Полиция задержала жителя Уссурийска, которого подозревают, в серии покушений на кражу автомобилей.

В полицию обратились местные жители, заявив о попытке хищения принадлежащих им автомобилей Тойота Корона и Тойота Королла. Причиненный ущерб потерпевшие оценили в 50 и в 60 тысяч рублей соответственно.



На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа. Сотрудники полиции опросили потерпевших и возможных очевидцев.

Установлено, что во дворах соседних домов, расположенных на улице Ленинградская, злоумышленник, разбив стекла, проникал в автомобили, повреждал замки зажигания и пытался похитить транспортные средства, но безуспешно.

Инспекторы ППС задержали 22-летнего местного жителя. В отделе полиции он дал признательные показания. В следственном подразделении отдела полиции возбуждены два уголовных дела. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Подозреваемый находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Полицейские установили причастность задержанного к еще двум аналогичным преступлениям.

Ирина Петрова