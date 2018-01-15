Российский политолог Дмитрий Орешкин рассказал, когда отношения россиян и украинцев изменятся к лучшему, сообщает DEITA.RU.

Как пишет РИА «ФАН», эксперт поделился своими мыслями в чате на «Главреде». Орешкин считает, что нужно одно поколение, чтобы помирить народы России и Украины.

«Опыт показывает, что примерно одно поколение. Раньше казалось, что мы никогда не сможем выстраивать нормальные отношения с немцами после Великой отечественной войны, но довольно быстро это прошло», — пояснил свою точку зрения политолог.

По его словам, большое влияние на народы оказывает пропаганда и политики.

«Простые люди думают, что они сами мыслят так, а не иначе, но, как правило, они все-таки «мыслят телевизором», — считает Орешкин.

Эксперт отметил, что при взаимном интересе России и Украины за три-пять лет можно будет вернуть нормальные отношения. Орешкин напомнил о восстановлении отношений между Россией, США и Германией.

Виктор Бруевич