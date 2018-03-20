Явка ниже, за Путина больше - политологи оценили итоги президентских выборов в Приморье, сообщает DEITA.RU.

61\65 – именно такое избирательное давление зафиксировано в Приморье на выборах президента страны. Первый показатель – явка избирателей, второй – процент, который набрал всем известный кандидат. И как полагают эксперты, оба результата вполне ожидаемы и не должны вызывать оторопи.

«Несмотря на большие попытки привлечь максимальное количество избирателей по сравнению с 2012 годом, нынешние выборы показали, что по-настоящему эффективно приводить людей на участки могут только сами кандидаты и партии, а никак не избиркомы, региональные администрации, правительства и Кремль», - комментирует директор Центра социальных инноваций «Черный куб» Юрий Коломейцев. «Поскольку особых усилий по сравнению с 2012 годом именно от кандидатов и партий я не увидел, поэтому и явка избирателей особо не отличается».

Напомним, что в сравнении с предыдущими президентскими выборами, жители Приморья проявили меньшую активность – 64% в 2012, против 61% в нынешнем.

Вместе с тем, сравнивая приморскую явку избирателей с остальными регионами Дальнего Востока оценивать ее как низкую – не совсем верно. «В Приморье результат не один из самых низких, он - средний. Есть регионы, в которых результат, действительно, выше. А есть те, в которых ниже. Например, в Якутии и Хабаровском крае», - рассказывает заведующая кафедрой политологии ДВФУ Наталья Коломейцева.

Хоть явка избирателей и оказалась ниже, однако процент поддержки действующего президента при этом не уменьшился, а даже возрос ровно на эти же 3%.

Отвечая же на вопрос куда испарились 3%, пришедшие на участки в 2012, но не сделавшие этого в 2018, по мнению Юрия Коломейцева – это та молодежь, которая не смогла поступить в ДВФУ и уехала учится в другие вузы, как и та, которая только приехала и не успела еще закрепиться в регионе.

«Это люди, которые уехали отдыхать за границу, ушли в моря, забегались, забыли, заболели. В негативном ключе снижение явки – это те самые очереди по поддержке раковых больных, субсидирование которой из средств федерального бюджета сократилось в два-три раза», - полагает политолог.

В целом же, по его словам, «выборы прошли красиво, тихо, спокойно».

«Многие ждали шоу и ажиотажа – больших вкидок, каруселей или еще чего-то. Но если такие ситуации и были, то остались не слишком незаметны. К примеру, наш центр получал информацию не только с Дальнего Востока, но и с центральной России о том, что в 6 часов перестали работать онлайн-трансляции, о проблемах с КОИБами. Это говорит о том, что перехвалили пока ЦИК, с накладками работают, но ничего страшного - первый блин комом», -замечает эксперт.

Основные предпочтения приморского электората отразили главный факт – уровень поддержки Путина, действительно, высок. В чем, к слову, могли убедиться корреспонденты DEITA.RU, решившие выяснить настроения избирателей накануне дня голосования.

«Да, социология ранее давала ему рейтинг ниже, он падал у него сильно. Но на фоне избирательной кампании, на фоне отсутствия конкуренции, на фоне присутствия таких конкурентов, за которых не хотелось бы голосовать, его рейтинг само собой возрос», - говорит политолог.

Относительно неплохой результат его ближайшего конкурента Грудинина – порядка 21% - также весьма ожидаем и объясним.

«Процентов 40 избирателей от поддержки Грудинина – это молодежь, которая всегда голосует вопреки. И её тяжело заставить поступать так, как хочется взрослому человеку. К тому же Грудинин активно присутствовал в Интернете с видео и лозунгами, которые выступают против действующей власти: Путина, аппарата президента, Медведева. Против их неправильных, неточных и вообще непонятных действий. Он обосновывал свою позицию, поэтому за него проголосовали», - объясняет Юрий Коломейцев, продолжив, что результат Путина – тот, которого он здесь достоин.

«Путина мы с вами можем не любить, но голосовать на таком фоне было не за кого. Осознавая то, что есть у него сейчас, бедный или богатый человек задумается над тем, что он сегодня имеет. Например, он может не работать, филонить три месяца, а потом выйти на работу, что-нибудь продать и полгода жить безбедно. Это все благодаря действующей власти. Она нам дала добро, она нам дала свободу некую, и мы этим пользуемся. Голосовать вопреки себе люди не будут. Рейтинг Путина по Приморскому краю такой, какой есть. Он мог бы быть и больше. Если бы люди, которые занимались выборами в Приморье, воспользовались всеми благами административных ресурсов, но к сожалению, на мой взгляд, не смогли воспользоваться. Вызвали негатив, сказавшийся и на явке, и на результате Грудинина».

Для начинающего приморского губернатора сложившийся послевыборный расклад – безусловный «зачет», уверена заведующая кафедрой политологии ДВФУ Наталья Коломейцева. По мнению политолога, если бы глава региона смогчуть больше разобраться в приморской проблематике, то и явка, и процент за Путина были бы выше.

«Объективно, Андрей Тарасенко очень мало времени находится в регионе, поэтому не смог воспользоваться всеми преимуществами, которые были внесены лично Путиным».

Более того, несмотря на те самые дивиденды, которые Приморский край получает благодаря политической воли президента в последние годы, минувшие выборы продемонстрировали весьма высокий результат Грудинина.

«Эти цифры о многом говорят. Руководителю региона, который сейчас временно исполняет обязанности, но судя по всему планирует сюда заходить надолго, конечно, нужно задуматься о том, правильно ли распределяются средства, в правильные ли сферы инвестируются федеральные деньги, правильно ли они осваиваются. Комфортно ли себя чувствуют жители, довольны ли они тем, что делает руководство региона. Вот о чем нужно задуматься».

Судя по итогам выборов президента, у приморских властей еще будет достаточно времени, чтобы задуматься над этими вопросами. У победы много отцов. Это только поражение – сирота, напоминает директор Центра социальных инноваций «Черный куб» Юрий Коломейцев. При текущем исходе наказывать за, по большому счету, незначительные огрехи никто никого не будет, уверен политолог.

Андрей Горюнов



