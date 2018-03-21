В вечернее время в полицию Владивостока поступило сообщение о двух нарушителях закона, которые незаконно срубили дерево в районе Щитовой. Как сообщает корреспондент DEITA.RU, случайные очевидцы произошедшего задержали двух молодых людей и рассказали об этом стражам порядка.

Прибывшие на место происшествия полицейские обнаружили спиленный кедр, которые задержанные хотели вывезти на своей машине.

Часть ствола стражи порядка передали на временное хранение лесникам, а нарушителей закона доставили в отделение для разбирательства. За содеянное парням грозит административный протокол и крупный штраф.

По факту случившегося проводится проверка.

По официальным данным, кедр относится к сосновым вечнозеленым деревьям. В Приморском крае насчитывается несколько видов кедра. Некоторые из них относятся к особо охраняемым, в частности сосна сибирская или сибирский кедр. Штраф за рубку таких деревьев может достигать 500 тысяч рублей.

Игорь Бегунов