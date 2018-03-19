Крайизбирком озвучил точное количество проголосовавших за кандидатов в президенты, сообщает DEITA.RU.

Так, за Владимира Путина в Приморье отдали голоса 543 247 человек (65,31%); за Ксению Собчак – 13 624 человека (1,64%); за Максима Сурайкина – 5 367 человек (0,65%); за Бориса Титова – 6 007 человека (0,72%); за Григория Явлинского – 7 246 человек (0,87%).

За Сергея Бабурина отдали голоса 6 074 человека, что составляет 0,73%; за Павла Грудинина проголосовали 178 050 человек (21,40%); за Владимира Жириновского – 53 335 человек (7,13%).

Михаил Грач