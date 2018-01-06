Приморье в 2018 году могут посетить 450 тысяч туристов из Китая, об этом Deita.ru сообщили в краевой администрации. Такое заявление сделал глава региона Андрей Тарасенко.

«С 2014 года количество китайских граждан, посетивших Приморье, постоянно растёт. В 2015-м Приморье посетили 281 тысяча человек, в 2016 — уже 370 тысяч. Только за девять месяцев 2017 года к нам из Китая приехали более 350 тысяч человек», – отметил Андрей Тарасенко.

Только с августа 2017 года, когда начала работать система упрощённого визового режима, в крае благодаря электронной визе побывали около двух тысяч китайских туристов.

«Что касается прогнозов, то по итогам 2018 года общее количество граждан КНР, посетивших Приморье, по нашим расчетам, должно составить около 440-450 тысяч человек», — заявил Андрей Тарасенко.

Напомним, с 1 августа 2017 года вступил в силу федеральный закон, благодаря которому въехать на территорию России иностранные граждане теперь могут по упрощенному визовому режиму.

Алгоритм действий для граждан, желающих посетить Свободный порт Владивосток, предельно прост: необходимо не позднее чем за четыре дня до визита оформить заявку на получение электронной визы на специальном сайте.

Новый, революционный для нашей страны, механизм повысит туристскую привлекательность Дальнего Востока и повлияет на развитие региона в целом.

Справочно: в список государств, граждане которых могут воспользоваться правом получения электронной визы, вошли Алжир, Бахрейн, Бруней, Индия, Иран, Катар, Китай, КНДР, Кувейт, Марокко, Мексика, ОАЭ, Оман, Саудовская Аравия, Сингапур, Тунис, Турция и Япония.

Екатерина Лапкина