В Анучинском районе Приморья спасатели ищут пропавшего ребёнка, об этом DEITA.RU сообщили в региональном ГУ МЧС России.

Утром в среду к спасателям обратились полицейские с просьбой оказать содействия в поисках 11-летнего бесследно исчезнувшего ребенка. Утром во вторник, 29 мая, мальчик вышел из дома и до настоящего момента не вернулся.

В поисках участвуют 13 спасателей пожарного подразделения 5-го Отряда Федеральной противопожарной службы города Арсеньева и 5 человек пожарного подразделения 29-го Отряда противопожарной службы. Кроме того, на предполагаемое место пропажи ребенка отправилась поисковая группа Владивостокского поисково-спасательного отряда городского округа Спасск-Дальний.

К поискам привлечено 48 человек и 7 единиц техники.

Екатерина Лапкина