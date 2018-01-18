Как сообщил депутатам руководитель Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Приморскому краю - главный государственный санитарный врач по Приморскому краю Дмитрий Маслов, в дальнегорском магазине при проверке было обнаружено 133 килограмма этого риса, а также еще около 400 килограмм из другой партии. Были проведены все необходимые виды лабораторных исследований, а также проверены документы на подозрительный рис. По итогам проверки выяснилось, что сопроводительные документы на продукцию были оформлены несуществующими предприятиями. Партия первая по бумагам была якобы произведена Черниговским сельхозпредприятием, закрывшимся еще в 2015 году. Партия вторая была якобы произведена в Хороле, также на давно закрытом производстве. По предположению Роспотребнадзора, кто-то занимается нелегальной фасовкой риса и подсовывает его в торговые сети. Надзорное ведомство направило соответствующее обращение в УВД Приморского края.

Продукция была признана негарантированной, и, в результате все полтонны риса пустили на корм скоту. При этом Дмитрий Маслов отметил, что «по основным показателям безопасности, этот рис был безопасен. Там не было ни антибиотиков, ни повышенной химии». Тем не менее, на магазин был наложен административный штраф в размере 80 тысяч рублей.

Кроме дальнегорского магазина, масштабная проверка Роспотребнадзора выявила партии риса с фальшивыми сопроводительными документами в одной из сетей супермаркетов. Как заверяет Роспотребнадзор, сомнительный рис на столы приморцев не попадет, и будет уничтожен.

Дмитрий Санников