Депутаты Законодательного Собрания Приморского края в ходе заседания комитета по продовольственной политике и природопользованию обсудили ситуацию с распространением фальсифицированного риса на территории региона, сообщает DEITA.RU.
Все началось с того, что житель Дальнегорска обнаружил: купленный им рис – и не рис вовсе. По словам мужчины, которые он подкрепил съемкой на камеру мобильного телефона, вместо риса ему продали синтетическую подделку. Когда «рис» оказался на разогретой плите, крупа стала плавиться, дымить и вообще подавать признаки, присущие при горении пластмассе или прессованному целлофану, например.
Как сообщил депутатам руководитель Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Приморскому краю - главный государственный санитарный врач по Приморскому краю Дмитрий Маслов, в дальнегорском магазине при проверке было обнаружено 133 килограмма этого риса, а также еще около 400 килограмм из другой партии. Были проведены все необходимые виды лабораторных исследований, а также проверены документы на подозрительный рис. По итогам проверки выяснилось, что сопроводительные документы на продукцию были оформлены несуществующими предприятиями. Партия первая по бумагам была якобы произведена Черниговским сельхозпредприятием, закрывшимся еще в 2015 году. Партия вторая была якобы произведена в Хороле, также на давно закрытом производстве. По предположению Роспотребнадзора, кто-то занимается нелегальной фасовкой риса и подсовывает его в торговые сети. Надзорное ведомство направило соответствующее обращение в УВД Приморского края.
Продукция была признана негарантированной, и, в результате все полтонны риса пустили на корм скоту. При этом Дмитрий Маслов отметил, что «по основным показателям безопасности, этот рис был безопасен. Там не было ни антибиотиков, ни повышенной химии». Тем не менее, на магазин был наложен административный штраф в размере 80 тысяч рублей.
Кроме дальнегорского магазина, масштабная проверка Роспотребнадзора выявила партии риса с фальшивыми сопроводительными документами в одной из сетей супермаркетов. Как заверяет Роспотребнадзор, сомнительный рис на столы приморцев не попадет, и будет уничтожен.
Дмитрий Санников