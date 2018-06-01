В 2018 году многие приморские дети вновь сбегают из семей и госучреждений, сообщает DEITA.RU.

Так, по информации МВД России по Приморскому краю, с начала года полиция вернула в семьи и государственные учреждения 518 пропавших и склонных к бродяжничеству детей.

В органы внутренних дел было доставлено 165 детей и подростков, которые не достигли 16-летнего возраста и находились в ночное время на улицах и в общественных местах без сопровождения взрослых.



Инспекторы по делам несовершеннолетних принимают меры по установлению причин самовольного ухода подростков из дома, беседуют с детьми и их родителями.

Напомним, что неисполнение или ненадлежащее исполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию, воспитанию, обучению, защите прав и интересов несовершеннолетних» предусматривает ответственность в виде предупреждения или наложения административного штрафа.

Отметим, что повторное совершение административного правонарушения влечет наложение административного штрафа в размере до пяти тысяч рублей или административный арест на срок до пяти суток.

Ирина Петрова