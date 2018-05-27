В субботу, 26 мая, во дворе одного из жилых домов в районе бухты Тихой Владивостока сгорел автомобиль, сообщает DEITA.RU.

Судя по видео, опубликованному в популярном паблике dps.control, пламя охватило авто средь бела дня. Местные жители вызвали пожарных, которые прибыли на место происшествия и приступили к тушению.

Автомобили, припаркованные недалеко от полыхающего авто, по предварительной информации, не пострадали.

Причины пожара выясняются.

Екатерина Лапкина