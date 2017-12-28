В течение 2017 года зона высокой протестной активности в Приморье плавно, но весьма заметно сместилась из северных районов края на Юг региона. Традиционно бурлящий Дальнегорск уступил пальму первенства Находке, сообщает "DEITA.RU".





Принято считать, что основные проблемы «новых протестных территорий» лежат в экологической плоскости – люди недовольны открытой перевалкой угля, однако, это не единственная проблема.

Масштабный социологический опрос жителей Находки вскрыл злободневные проблемы города.





Волонтеры Приморского отделения Общероссийской Общественной Организации «Зеленый патруль» опросили более двух тысяч горожан. Анкета была ориентирована на то, чтобы раскрыть ожидания населения по таким важным направлениям, как экология, образование, медицина, спорт и благоустройство Находки. Жители также ответили на вопрос, какие районы являются, по их мнению, экологически чистыми и какие - грязными.





Мы поинтересовались у Ольницкой Алины, ответственной за работу волонтеров, насколько жители были искренними в своих ответах?





- У нас не возникло проблем, практически все опрашиваемые с пониманием отнеслись к данной акции, и очень развернуто, с пояснениями давали свои ответы. Многие подходили сами, интересовались и просили анкету. Основных вопросов было восемь. Они были просты, понятны и каждый смог дать свою оценку и предложения. За три дня, мы опросили более двух тысяч наших земляков!





- Что в большей степени волнует горожан?





- Анкета затрагивала несколько сфер, а именно: образование, медицина, спорт, благоустройство и экология в нашем городе. В своих ответах каждый должен был сформулировать, что необходимо изменить в данных сферах, чтобы качество жизни горожан поменялось в лучшую сторону. Например, в образовании жителей волнует оторванность вузов от развивающихся в регионе производственных площадок. Есть претензии и к стивидорам, которые не задают кадровую стратегию на перспективу. Находка обретает новый производственный облик, разворачиваются новые проекты, на которых потребуются специалисты, но выпускники школ и их родители об этом ничего не знают, и молодежь готовится к переезду в центральную Россию. Это явная недоработка.





- На что обращают внимание наши земляки в области медицины?





- В первую очередь отсутствие узких специалистов. Многим приходится ездить во Владивосток, а это затраты. Да и дороги у нас тоже вызывают большие нарекания.





- А что с благоустройством?





- Горожане сетуют на то, что в городе отсутствуют благоустроенные зоны отдыха. Зайдите в городской парк и сразу станут понятны данные проблемы. Гулять с детьми негде.





- Насколько подобные опросы необходимы для исправления ситуации?





- На мой взгляд, полученная информация позволяет понять, какими ожиданиями живут жители Находки. Волонтеры первыми узнали эти ожидания и в большей части согласны с мнением наших земляков. Хотелось бы, чтобы эти ожидания нашли реальное воплощение в будущей жизни нашего города. От этого выиграют все!





По мнению организатора опроса, руководителя Приморского отделения Общероссийского Общественного Объединения «Зеленый патруль» Андрея Карпова, экология и угольная пыль остаются основной проблемой. Но жители рассматривают ее, что называется, в комплексе.





Например, стоимость квартир в районах, близких к терминалам, ниже, чем в остальных. Население шутит, что появилось «доступное жилье», вот только желающих переехать в него найти не могут. Разница в стоимости достигает 1 млн. рублей. Это реальные потери, в случае если вы решаете продать квартиру и переехать в другой район.





Проблемы, по мнению находкинцев, есть во всех сферах, которые попали в анкету. Ответы изучают, суммируют, работа по обработке анкет еще в начальной стадии. Ведь спрашивали земляков не только о проблемах, но и о том, что необходимо поменять в течение ближайших 5 лет. Это достаточный срок для достижения конкретных целей, считают организаторы.





"Само население должно быть активным инициатором перемен «Позиция страуса» не приемлема в данном процессе. Если в обществе есть запрос на перемены, власть должна действовать, а не ждать. И третьим участником процесса являются социально ориентированные компании. Их активная позиция принесет благо в будущее устройство города. Капитал должен работать на той территории, на которой он создается. Даже если вы управляете процессом из Москвы, цените тот регион, где ваш капитал прирастает. Тогда и взаимопонимание о будущем облике Находки перейдет в плоскость реальных проектов", - считает Андрей Карпов.

Андрей Горюнов