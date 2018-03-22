Видеохостинг YouTube планирует увеличить количество рекламы между музыкальными видеоклипами, сообщает DEITA.RU.

Агентство Bloomberg, ссылаясь на руководителя музыкального направления YouTube Лира Коэна, пишет, что это коснется пользователей, которые используют сервис для прослушивания музыки.

Отмечается, что этот шаг является частью стратегии компании по привлечению большего количества своих пользователей к платному музыкальному сервису, запуск которого готовит YouTube.

Новый сервис будет включать эксклюзивные видеоматериалы, плэйлисты и другие предложения для любителей музыки.



Как пишет агентство, Коэн уверен, что нововведения позволят мотивировать пользователей оплачивать подписку и приведут их на новый музыкальный сервис.



Виктор Бруевич