Обновленное приложение Instagram вызвало шквал недовольства среди пользователей, сообщает «Deita.ru».

Теперь в ленте отображаются фото, которые оценили друзья пользователя. Эта информация для многих оказалась не такой уж интересной.



Вместе с тем возможность временного отключения функции сохранена. Однако, несмотря на это, пользователи требуют отменить такое обновление, а заодно и вернуть возможность просматривать записи в хронологическом порядке.



Напомним, ранее «Deita.ru» сообщало, что в одной из соцсетей появилась долгожданная возможность.

Таисия Масина