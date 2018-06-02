Часть пользователей WhatsApp пожаловалось на досадную ошибку, при которой не видно отправителя сообщений, когда получаешь уведомления на заблокированном смартфоне, сообщает DEITA.RU.

Как пишет The Mirror, на экране высвечивается только надпись «Сообщение», при этом сразу увидеть его содержимое и отправителя невозможно. Отмечается, что проблема коснулась владельцев iPhone.

Вместе с тем, это недоразумение решить достаточно просто - нужно зайти в настройки WhatsApp, выбрать в меню раздел «Уведомление» и включить галочку напротив пункта «Показывать миниатюры».

Затем необходимо зайти в общие настройки iPhone, найти раздел «Уведомления» и выбрать WhatsApp. После этого кликнуть на фразу «Показ миниатюр» и нажать «Никогда».



Таисия Масина