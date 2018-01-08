Единая дежурная диспетчерская служба (ЕДДС) администрации Владивостока сообщает: по данным Примгидромета завтра, 8 января, ориентировочно с 15 часов во Владивостоке ожидается снег с количеством 0,3-0,8 мм (высота 0,5-1,5 см), на дорогах местами гололедица, сообщает Deita.ru со ссылкой на мэрию.

Администрация Владивостока обращается к автолюбителям с просьбой в случае выпадения осадков по возможности воздержаться от поездок на личном транспорте. Это будет способствовать оперативной и качественной работе снегоуборочной техники, а также обеспечению личной безопасности.

В случае выезда необходимо соблюдать особые меры предосторожности и зимний режим вождения, соблюдать дистанцию, заранее снижать скорость, приближаясь к автобусным остановкам и пешеходным переходам.

Водителей просят при этом не парковать машины на обочинах дорог, чтобы не мешать работе снегоуборочной техники.



Михаил Грач