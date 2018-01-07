Понятия о красоте у всех разные, и все люди видят и ощущают себя по-разному. Корреспондент «Deita.ru» провел опрос среди мужчин и женщин и задал им вопрос, какая женщина для них красивая. И девушкам еще было предложено ответить, считают ли они себя красивыми.

Олег, 34 года

Для меня красота – это доброе лицо, ухоженность, опрятная одежда и способность женщины быть хорошим собеседником.



Людмила, 30 лет



Красивая женщина для меня – это женщина с природной красотой. Одежда и аксессуары не важны. А модные тенденции вообще вызывают отвращение. Себя не считаю красивой.



Елена, 30 лет



Я считаю, что красота должна быть душевной, а не внешней. Но если говорить о внешности, то это в первую очередь нормальная фигура, подтянутое тело, осанка, правильные черты лица. Одежда должна быть опрятная и не вызывающая. Мне нравится скромная красота, как в русских сказках Александра Роя. Себя считаю красивой, когда я ухоженная.



Алексей, 28



Ох, такой немножко философский вопрос. Лично для меня красивая женщина красива как человек, то есть она красива внутренне. Хотя соглашусь, что в современном мире встречают по одежке, и, какой бы ты ни был распрекрасный человек, если у тебя грязные волосы, изо рта плохо пахнет, а под ногтями слой грязи двухнедельной давности, то скорее всего за всей этой «красотой» никто не захочет добираться до твоего внутреннего мира. Поэтому любая девушка, да и, наверное, как и любой человек, не зависимо от пола, должна следить за собой. Я имею ввиду и фигуру, и руки, и волосы, и зубы. В общем, просто быть ухоженной. И человеком хорошим. Потому что глупая или невоспитанная красавица тоже так себе вариант.



Юлия, 21 год



Красивая женщина – она ухоженная, симпатичная, длинные волосы, неважно какого цвета. У нее не очень большие губы, прямой нос, светлая кожа и ровные зубы. Например. Да, я считаю себя красивой.



Сергей, 21 год



Для меня красота девушки – это её энергетика, поэтому совсем не важно, как она одета, накрашена и так далее.



Марат, 24 года



Для меня красивая женщина – это женщина с приятной улыбкой, естественной красотой. Женщина, которая следит за собой. С обычной фигурой: не толстая, но и не анарексичка.



Ольга, 34 года



Красивая девушка – это ухоженная девушка. С легким макияжем, воспитанная, с хорошими манерами. И, конечно, я считаю себя красивой.



Мария, 23 года



Я думаю, что красивая женщина – это женщина, которая следит за собой, ухаживает. У нее красивые и ухоженные руки, волосы. Насчет каких-то определенных черт лица, наверное, не скажу, потому что многие девушки, совершенно не похожие друг на друга, мне кажутся красивыми.



А еще красивая женщина для меня уверена в себе и часто улыбается – ею хочется любоваться, потому что у нее особая энергетика. И тут как раз можно не обладать модельной внешностью, но при этом быть чертовски привлекательной. Себя я считаю красивой, а как же иначе.



Михаил, 27 лет



Красивая женщина для меня – это прежде всего любимая женщина. Если говорить в общем, то каноны стандартной красоты весьма условны и переменчивы. Женщина может обладать модельными данными, но при этом не быть для меня привлекательной. К примеру, актрису Уму Турман сложно назвать писанной красавицей, но при этом считаю ее чертовски сексуальной.



Как бы банально это ни звучало, настоящая красота не ограничивается лишь смазливой картинкой, но и включает в себя внутренние достоинства, обаяние и харизму. Сейчас же часто красотой считается то, что искусственно, фальшиво и шаблонно. Цена такой красоте три копейки в базарный день. Если составлять свой топ, то к числу красивых женщин могу отнести Шарлиз Терон и Барбару Брыльску. «Иронию судьбы» смотрел всегда только из-за ее очарования. Знаю, что, когда Эльдар Рязанов подбирал актрису на роль Нади Шевелевой, он искал ту женщину, в которую влюбится весь Советский Союз. Я хоть и не при СССР родился, но влюбился.



Юлия, 22 года



Красивая женщина, по моему мнению, должна выглядеть ухожено, опрятно, быть с внутренним стержнем. Поведение у нее должно быть адекватное. Себя считаю красивой.



Константин, 24 года



Красивая женщина должна быть непринужденной и натуральной. Не люблю вычурных макияжей и выдавленных из себя эмоций, нужно просто быть собой. Как и все молодые люди я люблю, когда девушки остаются девушками, носят платья, например.



Роман, 29 лет



Красивая для меня – значит сильная, умная и увлеченная. Та, которой хочется восхищаться. Та, про которую я могу подумать, что она лучше меня. С такими очень сложно – у них некий тиранический склад мышления, эгоистичный. Это притягивает очень. И если такая красота тебе досталась и любит тебя, значит, и ты большой молодец. Я прекрасно понимаю, что такая красота захочет разрушить меня и забрать все себе, они не бывают женами декабристов, они не готовы все терпеть и радоваться лишь тому, что условный я рядом. Они заставляют тебя работать и быть лучше, если их любить. Они вдохновляют – хотя я и терпеть не могу слово «вдохновение». Жестокие, но прекрасные такие женщины. А внешне – статная, ухоженная, стильная.



Наталья, 22 года



Знаете, больше всего я восхищаюсь красотой женщин, когда выпадает возможность внезапно посмотреть на кого-нибудь далекого и непохожего на тебя. Есть такой фотограф, его зовут Михаил Норок, однажды он сделал фотопроект, запечатлев на фото женщин, живущих в разных странах мира. Мне сложно описать это, но они прекрасны, в них чувствуется жизнь.



Да, себя я чувствую красивой, хотя бы потому что у меня есть два почти симметричных глаза, нос, и кожа еще крепко держится. Да ладно, каждый хочет быть и казаться красивым (смеется).



Дарья, 22 года



Красивая женщина – это, во-первых, счастливая женщина. Улыбка и уверенность в себе могут заменить недостаток макияжа. Ну, и общая ухоженность: кожа, чистые волосы, аккуратные ногти и так далее. 98 процентов женщин могут быть красивыми, если захотят (ну есть уж совсем плохие варианты). Красота ж – естественность, улыбка изнутри и ухоженность, ну и одетой чтобы была нормально, дружила не с модой, а со стилем.



Я считаю себя красивой, когда привожу себя в порядок. До «всегда и везде» расти и расти.



Илья, 21 год



Красивая женщина – она как моя девушка. Вы скажете, что банально, но чего мне долго расписывать, когда в паре слов сказать можно (улыбается).



Дмитрий, 40 лет



Красивая женщина – это, как правило, счастливая женщина. А значит, счастливая женщина улыбается. Одежда и макияж также имеют значение. Платье по фигуре и высокий каблук значительно повышают рейтинг женщины в мужских глазах. Что до макияжа, то я понимаю, что умелыми руками можно нарисовать, что угодно. Однажды на первом курсе института на утро после шумной вечеринки я не смог уверенно опознать, кто есть кто из тех, кто блистал вчерашним вечером.



Как показал опрос, самыми распространенными признаками красивой женщины для обоих полов являются улыбка, ухоженность и внутренняя энергия, «изюминка», как говорится. При этом, почти все опрошенные девушки считают себя красивыми, что не может не радовать. Также хочется отметить, что мужчины, в основном, делали упор в своих ответах больше на внутреннюю красоту или что-то абстрактное, нежели на определенные черты лица, и поддерживают мнение о том, что красота девушки должна быть натуральной.



Влада Золотова

