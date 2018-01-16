Сотрудники полиции провели проверку поступившей информации о том, что в расположенном в торговом центре на Фадеева кафе осуществляется торговля алкоголем без лицензии, сообщает DEITA.RU.

Во время проверки стражи порядка установили, что владельцы кафе китайской кухни продают клиентам спиртное, не имея на то законных оснований.

В результате полицейские изъяли из помещения заведения более 70 литров алкоголя и составили на владельца кафе соответствующий протокол. За нарушение закона коммерсанту грозит крупный штраф.

Игорь Бегунов