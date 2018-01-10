Возле здания Тихоокеанского государственного медицинского университета, расположенного на Океанском проспекте, 165, в районе остановке общественного транспорта «Некрасовская», ограничат остановку и стоянку автомобилей, сообщили Deita.ru в городской администрации.

Соответствующие дорожные знаки здесь планируется установить в конце января.

Как подчеркнули в управлении дорог и благоустройства администрации Владивостока, вместе со знаком 3.27 «Остановка запрещена» появится ещё и табличка дополнительной информационной 8.24 «Работает эвакуатор». Работы по установке новых дорожных знаков во Владивостоке проводятся в целях обеспечения безопасности дорожного движения.

Михаил Грач

