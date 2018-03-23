Певицу Любовь Успенскую сняли с авиарейса Москва — Омск, сообщает DEITA.RU. Поводом к этому послужила потасовка, устроенная ею на борту самолета. Отказ стюардессы на просьбу взять с собой в салон собачку вызвал такую бурную реакцию у популярной певицы.

На требования бортпроводницы подчиниться правилам пассажирских перевозок Любовь Успенская ответила решительным отказом и даже толкнула стюардессу. Чтобы успокоить возбужденную многократную обладательницу премии «Шансон года», вмешались правоохранители. Недолго думая, стражи правопорядка удалили пассажирку с рейса 1762, который должен был доставить певицу из Москвы в Омск.

Екатерина Лапкина